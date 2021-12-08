بنغلاديش.. الحكم على 20 شخصا بالإعدام في قضية قتل طالب عام 2019

قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الأربعاء بالإعدام على عشرين شخصا في إطار قضية قتل طالب عام 2019 انتقد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حسب ما أفاد المدعي العام لوكالة "فرانس برس".

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وقال المدعي العام عبد الله ابو: "حكم على عشرين شخصا بالإعدام وعلى خمسة آخرين بالسجن مدى الحياة في قضية قتل أبرار فهد".

وعثر على جثة أبرار فهد البالغ 21 عاما، في غرفته في مسكن الطلاب في جامعة الهندسة والتكنولوجيا في دكا في أكتوبر 2019.

وقال بركة الله والد أبرار فهد للصحفيين أمام المحكمة بعد صدور الحكم: "أنا سعيد بالحكم. وأتمنى أن تنفذ العقوبات قريبا".

وقبل ساعات على قتله، نشر الشاب عبر "فيسبوك" انتقادات لرئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة التي كانت وقعت للتو اتفاقا حول المياه مع الهند.

وتعرض فهد للضرب بهراوات كريكت وأدوات حادة أخرى مدة ست ساعات من قبل 25 من زملائه في رابطة "شهاترا" في بنغلاديش، الفرع الجامعي من حزب رابطة عوامي الحاكم.

المصدر: أ ف ب