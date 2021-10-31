ألمانيا تسجل 16887 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmm0
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و597550، بعد تسجيل 16887 إصابة جديدة يوم أمس.
وأشارت البيانات الصادرة اليوم الأحد، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا إلى 95729 ، بعد تسجيل 33 وفاة جديدة يوم أمس.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.