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ألمانيا تسجل 16887 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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ألمانيا تسجل 16887 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
ألمانيا
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و597550، بعد تسجيل 16887 إصابة جديدة يوم أمس.

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وأشارت البيانات الصادرة اليوم الأحد، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا إلى 95729 ، بعد تسجيل 33 وفاة جديدة يوم أمس.

المصدر: رويترز

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