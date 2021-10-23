حريق في إحدى محطات ميناء بندر عباس جنوبي إيران يتسبب بقطع الكهرباء عن أحياء في المدينة (فيديو)

اندلع حريق هائل في إحدى محطات كهرباء ميناء بندر عباس بجنوب إيران، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المدينة.

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وتم قطع بعض أحياء منطقة بندر عباس، فيما توجهت فرق إطفاء مختلفة إلى المكان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن شدة النار كانت كبيرة لدرجة أنه يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة، حيث انتشر دخان النيران إلى عدة مناطق من بندر عباس.

🔥آتش‌سوزی مهیب پست برق در بندرعباس



از دقایقی پیش تاکنون آتش‌سوزی مهیبی در یک پست برق در محدوده کوی نیایش رخ داده و موجب قطعی برق منازل حوالی آن شده است.

آتش‌نشانان در تلاش برای مهار این آتش‌سوزی هستند. pic.twitter.com/DI4aNjhAvp — بادگیر • Badgeer (@badgeernews) October 23, 2021

المصدر: وسائل إعلام إيرانية