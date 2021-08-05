 
مباشر

بالفيديو.. حريق يلتهم سفنا تجارية في ميناء إيراني

أخبار العالم

بالفيديو.. حريق يلتهم سفنا تجارية في ميناء إيراني
Reuters WANA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzlx

أعلنت السلطات المحلية أن خمس سفن تجارية دمرت جراء حريق اندلع في ميناء كناوة في محافظة بوشهر جنوب إيران.

وأكد رئيس بلدية كناوة، غلام رضا مهرجو، للصحفيين أن الحريق نشب فجر اليوم الخميس قرب المرسى، مشيرا إلى أن أربعة من السفن المنكوبة كانت محملة بالبضائع فيما كانت الخامسة في انتظار الشحن.

ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية جراء الحادث.

ولفت المسؤول إلى أن جهودا ملموسة بذلت من أجل إبعاد السفن الملتهبة عن الأخرى الكثيرة المتواجدة في الميناء ومحيطه، لافتا إلى أن الحريق تسبب بخسائر مالية كبيرة والتحقيق جار لكشف سببه.

المصدر: IRNA

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا