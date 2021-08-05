بالفيديو.. حريق يلتهم سفنا تجارية في ميناء إيراني

أعلنت السلطات المحلية أن خمس سفن تجارية دمرت جراء حريق اندلع في ميناء كناوة في محافظة بوشهر جنوب إيران.

وأكد رئيس بلدية كناوة، غلام رضا مهرجو، للصحفيين أن الحريق نشب فجر اليوم الخميس قرب المرسى، مشيرا إلى أن أربعة من السفن المنكوبة كانت محملة بالبضائع فيما كانت الخامسة في انتظار الشحن.

🎥آتش سوزی گسترده در خور گناوه؛ ۵ شناور از بین رفت



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناوه از وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در خور گناوه خبر داد و گفت بر اثر این آتش‌سوزی پنج شناور به طور کامل سوختند.#گناوه#بوشهر#حوادث#آتش‌سوزیpic.twitter.com/XVepwpNVNW — ایران وایر (@iranwire) August 5, 2021

ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية جراء الحادث.

ولفت المسؤول إلى أن جهودا ملموسة بذلت من أجل إبعاد السفن الملتهبة عن الأخرى الكثيرة المتواجدة في الميناء ومحيطه، لافتا إلى أن الحريق تسبب بخسائر مالية كبيرة والتحقيق جار لكشف سببه.

المصدر: IRNA