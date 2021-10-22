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ميركل: أترك الاتحاد الأوروبي وهو في وضع يدعو للقلق

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ميركل: أترك الاتحاد الأوروبي وهو في وضع يدعو للقلق
Reuters ميركل في آخر قمة تحضرها في بروكسل
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أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقها على مستقبل الاتحاد الأوروبي، وهي تستعد للرحيل الساحة السياسية.

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وخلال آخر قمة أوروبية تشارك فيها في بروكسل، قالت ميركل: "أترك الآن هذا الاتحاد الأوروبي في وضع يدعو إلى القلق".

وتحدثت ميركل عن مشكلات وصفتها بأنها كبرى يواجهها الاتحاد، ومنها دولة القانون والهجرة والاقتصاد.

وقالت: "تخطينا الكثير من الأزمات لكننا أمام سلسلة من المشكلات التي لم تلق حلا بعد".

المصدر: "أ ف ب"

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