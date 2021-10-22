ميركل: أترك الاتحاد الأوروبي وهو في وضع يدعو للقلق

Reuters ميركل في آخر قمة تحضرها في بروكسل

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقها على مستقبل الاتحاد الأوروبي، وهي تستعد للرحيل الساحة السياسية.

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وخلال آخر قمة أوروبية تشارك فيها في بروكسل، قالت ميركل: "أترك الآن هذا الاتحاد الأوروبي في وضع يدعو إلى القلق".

وتحدثت ميركل عن مشكلات وصفتها بأنها كبرى يواجهها الاتحاد، ومنها دولة القانون والهجرة والاقتصاد.

وقالت: "تخطينا الكثير من الأزمات لكننا أمام سلسلة من المشكلات التي لم تلق حلا بعد".

المصدر: "أ ف ب"