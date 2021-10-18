ميركل تعلق على وضع الهجرة الحالية وهجرة عام 2015
علقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على وضع الهجرة حاليا وما تشهده الحدود مع بيلاروس من أزمة في هذا المجال وتدفق المهاجرين.
وقالت المستشارة ميركل في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "إن الوضع الحالي للهجرة في الاتحاد الأوروبي يختلف عن أزمة 2015".
وأضافت ميركل: "في الآونة الأخيرة أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا ، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة".
وسبق أن أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لم تعد مستعدة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي لأن قدراتها محدودة بسبب العقوبات الغربية.
في الوقت نفسه، نفى الرئيس البيلاروسي في مقابلة مع "شبكة CNN" الافتراضات القائلة بأن الجانب البيلاروسي يستغل أزمة الهجرة على حدود الاتحاد الأوروبي للانتقام من الاتحاد الأوروبي بسبب سياسة العقوبات، وكذلك لاستضافة المعارضين البيلاروس هناك.
المصدر: "نوفوستي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.