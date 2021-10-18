بيسكوف: روسيا بلد كبير وقوي يبحث عن شركاء ولا يشكل تهديدا لأحد

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تبحث عن شركاء في الاتحاد الأوروبي،، مؤكدا أن بلاده لا تشكل خطرا على أي دولة أخرى.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة خاصة بفيلم وثائقي بعنوان "فلاديمير بوتين: سيد اللعبة" للقناة الفرنسية الخامسة، في معرض جوابه على سؤال صحفي حول ما إذا كانت روسيا تريد أن "تتفكك" أوروبا، أوضح بيسكوف أن "روسيا بلد قوي يبحث عن شركاء في الاتحاد الأوروبي ولا يشكل تهديدا لأحد".

وأضاف بيسكوف: "نحن لسنا مهتمين على الإطلاق (بهذا) ... نحن مهتمون بازدهار دول أوروبا، وأن تكون جميعها مستقلة عن بعضها البعض. هناك مساعي للبحث عن إنشاء دفاع أوروبي مستقل، هم يحتاجون إلى جيشهم الخاص".

وتابع: "هل سيبقى الأمريكيون في أوروبا، هل سيستمرون في الدفاع عن الأوروبيين ضد الروس "الرهيبين"؟ ، نود أن يستمعوا إلينا: نحن لا نهدد أحدا، ولا نمثل خطرا، نحن بلد ضخم وقوي يبحث عن شركاء".

وقال المتحدث باسم الكرملين: "إنهم غالبا ما يشعرون في أوروبا "بتهديد" من روسيا، ولا سيما في الربيع الماضي، عندما كانت روسيا "تحشد" (بحسب المزاعم الغربية) قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا"، مشيرا إلى أن روسيا يمكن أن "تفهم" مثل هذه المشاعر، "لكن يجب دراسة أفضل للمعلومات المتعلقة بالوضع".

وأضاف أنه " قبل تحرك القوات الروسية (قرب الحدود الأوكرانية)، أجريت مناورات ضخمة لقوات الناتو، لكن الكثيرين تحدثوا عن الجيش الروسي، ولم يتحدث أحد عن "حشد" قوات حلف شمال الأطلسي".

المصدر: نوفوستي