واشنطن: لن نستخدم الطائرات العسكرية لإجلاء المواطنين من أفغانستان
Reuters U.S. Army/Master Sgt. Alex Burnett/Handout
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أكدت الولايات المتحدة أنها لن تستخدم الطائرات العسكرية من جديد لإجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان من أفغانستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس، إن "الفكرة أننا سنستأنف الإجلاء بالشكل الذي كان قبل 31 أغسطس لا تتطابق والواقع".
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تخطط لاستخدام الطائرات العسكرية لإجلاء الأشخاص من أفغانستان.
يذكر أن الولايات المتحدة أكملت عملية الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس الماضي، في ختام لعملية عسكرية استمرت نحو 20 سنة.
المصدر: "نوفوستي"
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