الولايات المتحدة تعتزم استئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان نهاية العام
Sputnik
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعتزم بحلول نهاية العام استئناف الرحلات الجوية من كابل لإجلاء الأمريكيين، والأفغان الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "وول ستريت"، اليوم الخميس عن مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية، قوله إنه لم يتم بعد تحديد الموعد الدقيق لاستئناف عمليات الإجلاء.
وأضاف المصدر ذاته أنه "بمجرد الحصول على الشروط اللازمة من حيث التوثيق والخدمات اللوجستية، سنبدأ في تنظيم (الرحلات) مرة أخرى".
المصدر: تاس
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