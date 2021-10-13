الكرملين: تدريبات قوات "الأمن الجماعي" على حدود أفغانستان ضرورية جدا

أكد الكرملين اليوم الأربعاء أهمية التدريبات التي ستجريها قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي قرب حدود أفغانستان.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف معلقا على تدريبات قوات الرد السريع التابعة للمنظمة والتي ستجري خلال يومي 22 و23 أكتوبر الجاري على بالقرب من حدود أفغانستان: "إنها تدريبات ضرورية جدا". وذكر بيسكوف أن رؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، طاجيكستان، قرغيزستان، كازاخستان، بيلاروس) أعربوا خلال آخر لقاء لهم عن قلقهم إزاء تطورات الوضع في أفغانستان. وأضاف أن صعوبة التنبؤ بتطور هذا الوضع يتطلب من المنظمة "التأهب والمضي قدما في تحسين طرق وأساليب التعاون بين العسكريين".

ومن المقرر أن تجري تدريبات "التنسيق 2021" للقوات المشتركة التابعة للمنظمة في ميادين طاجيكستان بالقرب من الحدود الأفغانية، وسيشارك في مراقبتها برلمانيون من الدول الأعضاء، حسبما أوردت الجمعية البرلمانية للمنظمة.

المصدر: "نوفوستي"