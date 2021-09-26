خليفة ميركل يرتكب خطأ يفضح محتوى ورقة الاقتراع خلال التصويت في الانتخابات الألمانية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rddq
قالت صحيفة Bild الألمانية، إن أرمين لاشيت المرشح لمنصب مستشار ألمانيا، طوى ورقة الاقتراع بشكل غير صحيح عند التصويت في انتخابات البوندستاغ.
AP
وذكرت الصحيفة، أن ذلك سمح للمتواجدين بما في ذلك الصحفيين، بمعرفة لصالح من صوت هذا المرشح إلى منصب المستشار عن التكتل المحافظ للمسيحيين الديمقراطيين والمسيحيين الاجتماعيين.
ومع ذلك، أوضحت لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أن الخطأ لن تكون له أي عواقب على أرمين لاشيت، لأنه كان غير مقصود.
المصدر: تاس
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.