بوتشديمون يتعهد بزيارة "كل أوروبا" لدعم حملة استقلال إقليم كتالونيا

تعهد الرئيس السابق لحكومة إقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون بمواصلة الطواف في جميع أنحاء أوروبا، دعما لحملته المطالبة باستقلال الإقليم عن إسبانيا.

وسمح قاضي إيطالي بالإفراج عن بوتشديمون يوم الجمعة بعد اعتقاله في جزيرة سردينيا في الليلة السابقة، وأمر ببقائه في الجزيرة لحين حل مشكلاته القانونية.

وقال بوتشديمون إنه سيمثل أمام المحكمة يوم 4 أكتوبر للبتّ في ما إذا كان سيتم تسليمه لإسبانيا لمواجهة اتهامات بالتحريض على الفتنة.

وتابع: "خطتي هي أنه بمجرد أن يصرح لي القضاء الإيطالي، سأعود إلى منزلي في بلجيكا" واليومان الماضيان أثبتا أنني أتمتع بدعم المؤسسات القضائية الأوروبية.

يذكر أن بوتشديمون يتهم في إسبانيا بالتحريض على التمرد وإهدار المال العام في أعقاب تنظيمه استفتاء مثيرا للجدل حول انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا عام 2017، لم تعترف الحكومة المركزية في مدريد بشرعيته.

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وغادر بوتشديمون إسبانيا بعد إقصائه عن رئاسة حكومة كتالونيا وإخضاعه للتحقيق، حيث استقر في بلجيكا منذ 2017.

وأصدرت سلطات إسبانيا عفوا عن عدد من زعماء الانفصاليين في كتالونيا لم يشمل بوتشديمون.

المصدر: وكالات