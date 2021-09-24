إسبانيا: سنحترم قرار محاكم إيطاليا بخصوص بوتشديمون

قال مصدر في الحكومة الإسبانية إن سلطات بلاده ستحترم قرار السلطات والمحاكم الإيطالية بحق الرئيس السابق لحكومة إقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون.

وأضاف المصدر: "يتماشى احتجاز السيد بوتشديمون مع الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق أي مواطن من الاتحاد الأوروبي، الذي يجب أن يحاسب على أفعاله أمام المحاكم. تعرب الحكومة الإسبانية عن احترامها لقرارات السلطات والمحاكم الإيطالية، كما فعلت دائما تجاه المحاكم الإسبانية والأوروبية، التي أصدرت قرارات في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسيد بوتشديمون".

وتابع المصدر: "لذلك، يتعين على بوتشديمون أن يخضع للإجراءات القانونية المعتمدة، مثل أي مواطن آخر".

تم القبض على الرئيس السابق لحكومة كتالونيا كارليس بوتشديمون، أمس الخميس في مطار مدينة ألغيرو في سردينيا.

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ويشار إلى أن بوتشديمون، فر من العدالة الإسبانية منذ عام 2017، عندما غادر إسبانيا بعد استفتاء على انفصال كتالونيا.

المصدر: نوفوستي