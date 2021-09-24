 
مباشر

إسبانيا: سنحترم قرار محاكم إيطاليا بخصوص بوتشديمون

أخبار العالم

إسبانيا: سنحترم قرار محاكم إيطاليا بخصوص بوتشديمون
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcxh

 قال مصدر في الحكومة الإسبانية إن سلطات بلاده ستحترم قرار السلطات والمحاكم الإيطالية بحق الرئيس السابق لحكومة إقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون.

وأضاف المصدر: "يتماشى احتجاز السيد بوتشديمون مع الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق أي مواطن من الاتحاد الأوروبي، الذي يجب أن يحاسب على أفعاله أمام المحاكم. تعرب الحكومة الإسبانية عن احترامها لقرارات السلطات والمحاكم الإيطالية، كما فعلت دائما تجاه المحاكم الإسبانية والأوروبية، التي أصدرت قرارات في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسيد بوتشديمون".

وتابع المصدر: "لذلك، يتعين على بوتشديمون أن يخضع للإجراءات القانونية المعتمدة، مثل أي مواطن آخر".

تم القبض على الرئيس السابق لحكومة كتالونيا كارليس بوتشديمون، أمس الخميس في مطار مدينة ألغيرو في سردينيا.

إقرأ المزيد
اعتقال رئيس حكومة كتالونيا الانفصالي السابق بوتشديمون في إيطاليا
اعتقال رئيس حكومة كتالونيا الانفصالي السابق بوتشديمون في إيطاليا

ويشار إلى أن بوتشديمون، فر من العدالة الإسبانية منذ عام 2017، عندما غادر إسبانيا بعد استفتاء على انفصال كتالونيا.

المصدر: نوفوستي  

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا