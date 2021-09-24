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3 قتلى بينهم "أخطر مجرم في دلهي" جراء تبادل لإطلاق الرصاص في محكمة هندية

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3 قتلى بينهم
AP Altaf Qadri
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أكدت الشرطة الهندية أن ثلاثة أشخاص بينهم مجرم خطير معتقل قتلوا جراء تبادل لإطلاق الرصاص وقع في محكمة بضواحي العاصمة نيودلهي اليوم الجمعة.

وقع الحادث أثناء جلسة في قضية قتل جرت بحضور المجرم البارز المعتقل، جيتيندر غوجي، وهو كان يعد أكثر مجرم مطلوبا في العاصمة واعتقل العام الماضي.

وذكر ضابط رفيع المستوى في الشرطة، حسب صحيفة The Indian Express، أن مسلحين اثنين من عناصر عصابة منافسة تمكنا من دخول قاعة القضاء تحت ستار محامين وأطلقا النار على غوجي عندما وصل، وهو أصيب بخمس أو ست طلقات نارية ونقل إلى المستشفى حيث توفى متأثرا بجروحه.

بدورهم، أطلق أفراد أمنيين كانوا يحرسون غوجي النار في المقابل وتمكنوا من تصفية المهاجمين الاثنين.

وجاء ذلك على الرغم من تكليف وحدة مخابرات بحراسة غوجي، بعد أن تمكن أحد أبرز المتواطئين معه من الفرار من محكمة قبل عدة أشهر.

وجاء هذا الحادث خلال محاكمة في جريمة قتل تشمل أيضا العدو الأزرق لغوجي، زعيم عصابة إجرامية منافسة يدعى تيلو تاجبوريا والمعروف باسم سونيل، وهو حضر جلسة اليوم أيضا ونقل إلى المحكمة قبل نصف ساعة من غوجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوجي بدوره كان يسعى بشكل نشط إلى قتل سونيل، موضحة أن الخصومة بينهما دامت لسنوات وتعود إلى الوقت الذي كانا فيه طالبين في جامعة.

المصدر: The Indian Express

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