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فنزويلا تتهم كولومبيا بانتهاك أجوائها بطائرة استطلاع مسيرة

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فنزويلا تتهم كولومبيا بانتهاك أجوائها بطائرة استطلاع مسيرة
Globallookpress Boris Vergara
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية أن طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة الكولومبية انتهت أجواء فنزويلا.

وأوضحت أنه تم رصد طائرة مسيرة عن بعد فوق أراضي ولاية زوليا الحدودية بشمال غربي فنزويلا، مضيفة أن "هذا الحادث يمثل خطرا واضحا على الأمن القومي".

وأضافت أن تحليقا للطائرات المستخدمة للاستطلاع الجوي "لم يكن من قبيل الصدفة، حيث تم تنفيذه أثناء تواجد القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية الأميرال كريغ فولر في كولومبيا".

واعتبرت فنزويلا أن "هذا الاستفزاز يهدف إلى نسف عملية الحوار الجارية حاليا في المكسيك من أجل تسوية قضايا السلام ووحدة الشعب الفنزويلي"، وذلك في إشارة إلى المفاوضات بين السلطة والمعارضة الفنزويلية التي انطلقت في 13 أغسطس في المكسيك، والتي قد جرت جولتان منها ومن المقرر أن تجري الجولة الثالثة في 24 سبتمبر.

المصدر: "تاس"

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