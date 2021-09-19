فرنسا.. أنباء عن اعتقال روسي يشتبه بأنه أطلق رصاصا بشارع الشانزليزيه في باريس

أوقفت الشرطة الفرنسية رجلا يعتقد أنه مواطن روسي للاشتباه بأنه جرح أربعة أشخاص لدى قيامه بإطلاق رصاص وسط العاصمة باريس، حسبما أوردت قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية.

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ونقلت القناة عن مصدر قريب من التحقيق أن مواطنا روسيا من مواليد عام 1988 اعتقل اليوم الأحد لاشتباهه بأنه قام بإطلاق رصاص من سلاح ضغط هواء على عدد من المارة في شارع الشانزليزيه هذا الأسبوع، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح.

وأضاف المصدر أن توقيف المشتبه به تم بعد تلقي الشرطة بلاغا عن شاهد للحادث.

وقال ألكسندر ماكوغونوف، رئيس المكتب الإعلامي بالبعثة الدبلوماسية الروسية، أن الأخيرة تحقق في تقارير إعلامية أفادت بتوقيف شخص وصف بأنه مواطن روسي.

المصدر: "نوفوستي"