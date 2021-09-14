روسيا تلاحق مواطنة صوتت 3 مرات على استفتاء الدستور الروسي في إسرائيل

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف أن روسيا تلاحق المواطنة يوليا إلينسكيا حاملة الجنسيتين الروسية والإسرائيلية التي صوتت 3 مرات في إسرائيل باستفتاء الدستور الروسي.

وفي تصريحات صحفية أشار السفير إلى أن يوليا إلينسكايا مطلوبة لدى السلطات الروسية عبر الإنتربول.

وتحدثت إلينسكيا للصحفيين الصيف الماضي أنها صوتت على التعديلات الدستورية عبر الإنترنت، وكذلك في السفارة الروسية في تل أبيب وفي مقر القنصلية الروسية في حيفا.

ووفقا لها فلم تقم بعثة دبلوماسية واحدة بالتحقق في ما إذا كانت مسجلة في قوائم المشاركين في التصويت الإلكتروني وأوضحت أنها كانت تريد أن تظهر وجود عيوب في نظام الاقتراع المعتمد.

كما صرحت يوليا بأنها قادت إلى مركز الاقتراع ابنتها القاصر التي تمكنت من التصويت هي الأخرى، دون أن يسألها أحد عن عمرها.

وتحقق الأجهزة الأمنية الروسية في مخالفة إلينسكيا للتشريعات الانتخابية الروسية.

المصدر: "إنترفاكس"