تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره القطري تطورات الوضع في أفغانستان

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات الوضع في أفغانستان.

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وجاء ذلك خلال لقائهما في مقر الخارجية بالعاصمة أنقرة اليوم الجمعة، بحسب تغريدة لتشاووش أوغلو عبر حسابه في "تويتر".

وقال وزير الخارجية التركي: "بدأنا يومنا ببحث التطورات في أفغانستان والعلاقات الثنائية مع شقيقي وزير خارجية قطر".

المصدر: الأناضول