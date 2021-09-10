تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره القطري تطورات الوضع في أفغانستان
Reuters
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات الوضع في أفغانستان.
وجاء ذلك خلال لقائهما في مقر الخارجية بالعاصمة أنقرة اليوم الجمعة، بحسب تغريدة لتشاووش أوغلو عبر حسابه في "تويتر".
وقال وزير الخارجية التركي: "بدأنا يومنا ببحث التطورات في أفغانستان والعلاقات الثنائية مع شقيقي وزير خارجية قطر".
المصدر: الأناضول
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