إندونيسيا تعتمد استخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لكورونا

وافقت السلطات الإندونيسية على الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V" بحسب ما ذكره صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF).

وجاء في بيان، "وافقت إندونيسيا على استخدام لقاح فيروس كورونا Sputnik V الروسي، وتم التسجيل كجزء من الاستخدام الطارئ ..أصبحت إندونيسيا الدولة السبعين التي تم فيها استخدام لقاح سبوتنيك V".

من جهتها قالت إدارة الغذاء والأدوية الإندونيسية في بيان، "وافقت إدارة الغذاء والدواء الإندونيسية على لقاح جديد لفيروس كورونا هو "سبوتنيك-V".

وبحسب بيانات الصندوق يبلغ إجمالي عدد سكان جميع البلدان التي وافقت على استخدام اللقاح سبوتنيك V هو 4 مليارات شخW ، وهو ما يمثل أكثر من 50 ٪ من سكان العالم.