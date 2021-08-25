إندونيسيا تعتمد استخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لكورونا

وافقت السلطات الإندونيسية على الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V" بحسب ما ذكره صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF).

وجاء في بيان، "وافقت إندونيسيا على استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا، وتم تسجيله كجزء من الاستخدام الطارئ ..أصبحت إندونيسيا الدولة السبعين التي يتم فيها استخدام لقاح سبوتنيك V".

وقال رئيس الصندوق "RDIF" كيريل دميترييف، إن إندونيسيا هي واحدة من أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في آسيا، وإدراج اللقاح سبوتنيك V في المحفظة الوطنية للبلاد سيوفر، كواحد من أكثر اللقاحات أمانا وفعالية في العالم، حماية لصحة الإنسان، في مكافحة الوباء في إندونيسيا".

من جهتها قالت إدارة الغذاء والأدوية الإندونيسية في بيان لها أنها "وافقت على لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا هو "سبوتنيك-V".

وبحسب بيانات الصندوق يبلغ إجمالي عدد سكان جميع البلدان التي وافقت على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" أربعة مليارات شخص، وهو ما يمثل أكثر من 50 ٪ من سكان العالم.

المصدر: تاس، نوفوستي