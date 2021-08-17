تعرف على جنسياتهم الأم.. 10 آلاف أجنبي يحصلون على الجنسية التركية

منحت تركيا 10 آلاف أجنبي جنسيتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بموجب التشريع الجديد الذي يخول الأجنبي الحصول على الجنسية شرط شرائه عقارا بقيمة 250 ألف دولار في تركيا.

ووفقا لبيانات المديرية العامة للسجل العقاري، فإنه في عامي 2019 و2020 عندما تم فرض شرط امتلاك الأجنبي عقارا بـ250 ألف دولار للحصول على الجنسية، منحت الجنسية لـ7 آلاف و500 أجنبي بموجب هذا الشرط.

وازداد هذا الرقم العام الجاري بشكل واضح، فخلال النصف الأول من 2021 حصل 10 آلاف أجنبي على حق المواطنة.

وتوضح البيانات أنه بين 1 يناير 2017 و30 يونيو 2021 عندما بدأ برنامج الجنسية، كان 17 ألفا و968 أجنبيا من 122 دولة مختلفة يتمتعون بحق الجنسية التركية بموجب امتلاك العقارات في 48 مدينة تركية.

وذكر التقرير الصادر عن المديرية العامة للسجل العقاري أن مواطني عشر دول كانوا في مقدمة الأجانب الحاصلين على الجنسية بموجب العقار، وهم مواطنو إيران في المرتبة الأولى، ثم أفغانستان، والعراق، واليمن، والصين، وفلسطين، والأردن، ولبنان، ومصر، وباكستان، على التوالي.

كما أكد التقرير أن الصينين أبدوا اهتماما ببرنامج المواطنة وتمكنوا من دخول المراكز الخمسة الأولى في وقت قصير.

يذكر أنه عندما كانت تركيا تشترط أن يكون قيمة العقار مليون دولار أمريكي للحصول على الجنسية حصل في العامين 2017 و2018، 70 شخصا فقط على الجنسية التركية.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية