ألمانيا.. اتهام مواطنة تحمل الجنسية الإيطالية بالتجسس لصالح الصين

وجه الادعاء الألماني الاثنين الاتهام لمواطنة ألمانية تحمل الجنسية الإيطالية بالتجسس لصالح الاستخبارات الصينية، فيما زوجها معتقل لنفس السبب.

وتشير مذكرة الاتهام ضد كلارا، إلى أنها "متهمة بدعم أنشطة زوجها التجسسية منذ العام 2010".

وورد في بيان عن جهة الادعاء: "تلك المعلومات جاءت بالأساس من محاورين سياسيين رفيعي المستوى كانوا على اتصال بهما بسبب عملهما في مركز الأبحاث. الزيارات لاجتماعات مع موظفي الاستخبارات الصينيين كانت مدفوعة الأجر كما حصل الزوجان أيضا على رسوم".

يشار إلى أن كلاوس أستاذ في العلوم السياسية كما يدير مركزا للأبحاث منذ العام 2001، ووفقا للادعاء، اتصل موظفون من جهاز استخباراتي صيني بالزوجين عندما كانا في زيارة لإلقاء محاضرة بشنغهاي في يونيو عام 2010.

ويتهم الزوجان بتمرير معلومات بانتظام للاستخبارات الصينية قبل أو بعد زيارات رسمية أو مؤتمرات متعددة الجنسيات حتى نوفمبر عام 2019.

المصدر: "أ ب"