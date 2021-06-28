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طهران تعلق على تغريدة سفارتها لدى بيروت حول "وصول نفط إيراني إلى لبنان"

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طهران تعلق على تغريدة سفارتها لدى بيروت حول
Reuters Raheb Homavandi
العلم الإيراني
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علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تغريدة السفارة الإيرانية لدى بيروت، بشأن "وصول نفط إيراني إلى لبنان".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "السفير الإيراني لدى بيروت لم يعلن وصول نفط إيراني إلى لبنان، بل كان يرد على بعض التصريحات في ذلك البلد".

وأضاف خطيب زادة: "تقف حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى جانب حكومة وشعب لبنان، ولن تمنع عنها أي مساعدة"، مشيرا إلى أن "الجميع يدرك إمكانات إيران في مجال إمداد الطاقة، ونحن نبحث دائما عن أسواق جديدة".

وأردف: "يمكن أن يكون لبنان بالتأكيد أحد هذه الوجهات الجديدة لتصدير النفط، وسننظر بجدية إلى أي طلب يقدمه لبنان".

وكانت السفارة الإيرانية لدى لبنان قد غردت: "وصول ناقلات النفط الإيرانية الي بيروت بغنى عن تفاهات السفيرة الأمريكية. لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين و الشعبين الإيراني واللبناني".

المصدر: RT

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