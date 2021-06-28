أول تعليق إيراني على القصف الأمريكي لمواقع في سوريا والعراق الليلة الماضية

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على قصف مواقع في سوريا والعراق، فجر اليوم، من قبل القوات الأمريكية.

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وقالت الخارجية الإيرانية: "إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددة على أن " الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ، وأن الضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها".

وتوجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، لواشنطن قائلا: "ننصح الإدارة الأمريكية الجديدة في الولايات المتحدة بتغيير مسارها بدلا من خلق أزمة وخلق مشاكل لشعوب المنطقة، وأن تترك لشعوب المنطقة تقرير مصيرهم دون تدخلاتها"، مشيرا إلى أنه "يتعين على واشنطن تصحيح أخطائها وإيقاف تدخلاتها في المنطقة".

وأضاف: "أفعال أمريكا تزعزع أمن المنطقة وهذا لن يصب في صالحها".

وكان مراسلنا في العراق، قد أفاد أمس الأحد، بسقوط 4 قتلى إثر قصف أمريكي على الحدود العراقية مع سوريا.

وكانت مصادر عراقية أفادت لـRT بأن "القصف على الحدود العراقية السورية طال لواء 46 في الحشد الشعبي".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لمليشيات موالية لإيران" في موقعين واحد داخل سوريا وآخر في العراق.

وأفادت الوزارة في بيان بأن القصف "يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق".

المصدر:RT