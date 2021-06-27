مراسلنا: دوي انفجارات قوية على الحدود العراقية السورية

أفاد مراسلنا في العراق بسماع دوي انفجارات كبيرة على الحدود العراقية السورية مساء الأحد.

ونقل مراسل RT عن مصدر أمني عراقي قوله إن دوي انفجارات عنيفة سمع قرب الحدود السورية العراقية، مضيفا أن مصدر الانفجارات "كان داخل الأراضي السورية واستهدف أماكن فيها منازل لمدنيين".

وأشار إلى أن القصف يبعد 1 كم عن الحدود العراقية، حيث طال منزلين لعوائل سورية من عشيرة الجغايفة.

وتابع أن عناصر من فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي العراقي كانت تسكن المنزلين خلال القصف.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر عراقية لـRT بأن "القصف على الحدود العراقية السورية طال لواء 46 في الحشد الشعبي".

RT

المصدر: RT