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مراسلنا: القصف على الحدود العراقية السورية طال لواء 46 في الحشد الشعبي

مراسلنا: دوي انفجارات قوية على الحدود العراقية السورية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: دوي انفجارات قوية على الحدود العراقية السورية
Reuters
الحود السورية العراقية
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أفاد مراسلنا في العراق بسماع دوي انفجارات كبيرة على الحدود العراقية السورية مساء الأحد.

ونقل مراسل RT عن مصدر أمني عراقي قوله إن دوي انفجارات عنيفة سمع قرب الحدود السورية العراقية، مضيفا أن مصدر الانفجارات "كان داخل الأراضي السورية واستهدف أماكن فيها منازل لمدنيين".

وأشار إلى أن القصف يبعد 1 كم عن الحدود العراقية، حيث طال منزلين لعوائل سورية من عشيرة الجغايفة.

وتابع أن عناصر من فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي العراقي كانت تسكن المنزلين خلال القصف.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر عراقية لـRT بأن "القصف على الحدود العراقية السورية طال لواء 46 في الحشد الشعبي".

مراسلنا: دوي انفجارات قوية على الحدود العراقية السوريةدوي انفجارات على الحدود السورية العراقية

مراسلنا: دوي انفجارات قوية على الحدود العراقية السورية
RT
دوي انفجارات على الحدود السورية العراقية

المصدر: RT

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