الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائدين بارزين في استخبارات حركة "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على شخصيتين بارزتين في استخبارات "حماس"، هما رئيس جهاز أمن الاستخبارات العسكرية في الحركة ونائبه.

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وقال الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن "مقاتلاتنا... حيّدت شخصيتين استخباراتية بارزتين في حماس هما، حسن كاوجي، رئيس الدائرة الأمنية بالاستخبارات العسكرية التابعة لحماس، ونائبه وائل عيسى، رئيس مكافحة التجسس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف عددا من الأهداف في قطاع غزة في الساعات الأخيرة ، فيما يستمر القصف.

وذكرت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيل أن القوات الإسرائيلية ضربت "خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأهداف المهمة للإرهابيين والمسلحين في قطاع غزة. الضربات مستمرة حاليا".

وكان أعلن في وقت سابق أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أطلقت 100 صاروخ باتجاه مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل ردا على تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على منازل في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي