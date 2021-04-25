مسؤول إثيوبي: حصيلة ضحايا الاشتباكات العرقية في أمهرة قد تصل إلى 200 قتيل

أعلنت السلطات الإثيوبية أن حصيلة ضحايا الاشتباكات العرقية التي شهدتها منطقة أمهرة شمال البلاد قبل عشرة أيام قد تصل إلى 200 قتيل.

وأكد كبير محققي الشكاوى في الحكومة الإثيوبية، إندال هايلي، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأحد ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات أمهرة بأربعة أضعاف مقارنة مع التقارير السابقة التي كانت تتحدث عن 50 قتيلا فقط.

وقال: "وفقا للمعلومات التي أبلغنا بها النازحون فإننا نقدر أن ما يصل إلى 200 شخص ربما لقوا حتفهم من المنطقتين لكننا ما زلنا نحتاج إلى التحقق من العدد".

ونقلت "رويترز" عن سكان ومسؤولين في منطقة أوروميا الخاصة (الواقعة داخل أمهرة) وبلدة أتاي تأكيدهم اندلاع اشتباكات دامية في 16 أبريل الجاري بين أورومو وأمهرة، أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد.

المصدر: رويترز