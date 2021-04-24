بكين: الديمقراطية ليست كوكاكولا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الديمقراطية ليست كوكاكولا، ولن تتمكن الولايات من إجبار العالم بأسره على أن يكون على نفس المذاق الذي ابتكرته.

وأضاف الوزير الصيني، خلال مؤتمر بالفيديو مع ممثلي مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: "لا يمكن لأي قوة، أن تنكر المسار الذي اختارته البلدان الأخرى، ولن يغير أي بلد نظامه وفقا للإعجاب وعدم الإعجاب من جانب الآخرين. في النهاية، فقط شعب البلد يمكنه تقرير، هل النظام والمسار الذي تم اختياره صحيح أم لا".

وشدد الوزير: "نحن لا نتبنى نماذج أجنبية، ولا نصدر إيديولوجيتنا، ولا نطلب من الدول الأخرى تقليد أساليب الصين".

وشدد الوزير الصيني، على أن بلاده تنفذ سياسة الديمقراطية الاشتراكية، التي تعكس إرادة الشعب وتتوافق مع خصوصية الصين ويدعمها سكان البلاد.

وأكد وانغ يي، أن العالم لن يوافق على الالتزام بالقواعد التي وضعتها بعض الدول الغربية فقط.

وقال الوزير، إن ما يقلقه بالفعل، هو أن التعددية تواجه مؤخرا معارضة ومقاومة، وإن العالم يواجه خطر الانقسام.

واتهم وزير خارجية الصين، الولايات المتحدة باستخدام معايير مزدوجة خلال الحرب ضد الإرهاب، وذكر أن هذا الأسلوب يجعل العالم يتساءل عما إذا كانت لدى واشنطن أي مبادئ على الإطلاق.

المصدر: نوفوستي