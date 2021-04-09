إسرائيل.. رؤساء الجامعات يدافعون عن حرية التعبير بعد حجب جائزة عن عالم بسبب آرائه السياسية

أصدر فريق من رؤساء الجامعات الإسرائيلية رسالة مشتركة يوم الجمعة انتقدوا فيها قرار الحكومة حجب جائزة الدولة الأكثر شهرة عن عالم بسبب آرائه السياسية.

وقال رؤساء الجامعات إن ذلك "يضر بشدة بحرية التعبير وحرية الفكر".

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وأيدت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الخميس خطوة اتخذها وزير التعليم بمنع العالم عوديد غولدريتش مؤقتا من الحصول على جائزة إسرائيل لهذا العام في الرياضيات وعلوم الحاسوب بدعوى أنه يدعم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل، الأمر الذي ينفيه غولدريتش.

وجاء في الرسالة أن "حرمان شخص من جائزة بسبب معتقداته السياسية يتعارض مع المبدأ الأساسي لجائزة إسرائيل ويضر بشدة بحرية التعبير وحرية الفكر.. قراركم يخلق إنطباعا صعبا بأن أولئك الذين يتبعون التيار السائد هم من سيحظون بالمكافأة فقط، وأي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي سياسي خارج الإجماع سيعاقب".

كما ورد في الرسالة أن رؤساء الجامعات لا يؤيدون آراء غولدريتش السياسية، ولكنه يجب أن يكون قادرا على التعبير عنها "دون خوف".

ووجهت الرسالة إلى وزير التعليم يوآف غالانت، عضو حزب الليكود المتشدد الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي دافع عن قراره برفض التوقيع على الجائزة، وهو أمر عادة ما يكون إجراء شكليا.

وفي تغريدة له يوم الجمعة، قال غالانت إن دعم غولدريتش المزعوم لحركة المقاطعة "بصقة في وجه دولة إسرائيل" وانتهاك للقوانين.

وأضاف أن السلطات بحاجة إلى وقت لتحديد ما إذا كان نبذ غولدريتش لحركة المقاطعة صادقا.

المصدر: أ ب