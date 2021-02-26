بوتين يتلقى رسالة من الرئيس الأفغاني

قال وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار، إنه سلم إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، رسالة من الرئيس الأفغاني أشرف غني، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أتمار، خلال اللقاء مع لافروف اليوم: "رغب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية أشرف غني، شخصيا الإعراب عن امتنانه للمساعدات التي قدمها الجانب الروسي لأفغانستان والشعب الأفغاني على مدى العشرين عاما الماضية. ومن خلال هذه الفرصة، يرغب رئيس أفغانستان، من خلالكم نقل رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفيد بأن أفغانستان بلد صديق ودولة شريكة ترغب بالصداقة مع الدولة والشعب في روسيا".

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وأعرب الوزير الأفغاني، عن شكره لروسيا على دعمها لبلاده خلال فترة الوباء. وأشار إلى المساهمة الشخصية للممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، في هذا الدعم.

وأشار أتمار إلى وجود مصالح مشتركة لدى موسكو وكابل، ومن بينها مكافحة الإرهاب الدولي، والتطرف وتهريب المخدرات. وقال: "وهنا، بالطبع، يمكننا أن نحارب هذه التهديدات بشكل مشترك".

المصدر: تاس