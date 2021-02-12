إزالة الحواجز المحيطة ببرج ترامب في نيويورك بعد أربع سنوات من نصبها

أزالت شرطة نيويورك الحواجز التي كانت تحيط منذ نوفمبر 2016، ببرج ترامب، الذي يقع في الجادة الخامسة في نيويورك حيث عاش الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفترة طويلة.

وقلصت الشرطة إلى حد ما من وجودها حول البرج الذي يضم شركة ترامب، بعد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة "فرانس برس" الجمعة إنه "تم اتخاذ القرار بالشراكة مع الخدمة السرية الأمريكية بإزالة الحواجز حول برج ترامب".

ومنذ مغادرته البيت الأبيض، انتقل ترامب إلى منتجع Mar-a-Lago في فلوريدا.

لكن شركته "Trump Organization" التي يرأسها ابناءه، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، لا يزال مقرها في ناطحة السحاب مكونة من 58 طابقا والتي تقع بالقرب من سنترال بارك.

المصدر: NDTV