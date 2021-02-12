ترامب يتغيب عن مشاهدة جلسة محاكمته للعب الغولف

تغيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مشاهدة جلسة محاكمته في مجلس الشيوخ بتهم تحريض مناصريه على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، للعب الغولف في ملعب ويست بالم بيتش.

وفي صور نشرتها DailyMail، يمكن رؤية الرئيس السابق مرتديا قميص غولف أبيض اللون في ملعب ويست بالم بيتش الذي يرتاده بشكل معتاد منذ أن انتقل للسكن في منتجع Mar-a-Lago في ولاية فلوريدا عقب انتهاء ولايته في 20 يناير الماضي.

الصورة من Dailymail.com

ووصل الرئيس السابق إلى نادي ترامب الوطني للغولف قبل الساعة الواحدة ظهرا، وأمضى ساعات في الملعب حتى عندما أعلن المديرون الديمقراطيون أن مثيري الشغب الذين "دنسوا" مبنى الكابيتول كانوا "يتبعون أوامره".

وذكرت الصحيفة أنه بعد أكثر من ثلاث ساعات على بدئه اللعب، كان لا يزال ترامب عند الحفرة الرابعة، مما يشير إلى أنه كان يلعب بوتيرة بطيئة.

الصورة من Dailymail.com

المصدر: "ديلي ميل"