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خبير في اللجنة الوطنية للصحة بالصين: فيروس كورونا ربما انتشر في مناطق أخرى قبل ووهان

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خبير في اللجنة الوطنية للصحة بالصين: فيروس كورونا ربما انتشر في مناطق أخرى قبل ووهان
ووهان - الصين
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قال خبير في اللجنة الوطنية للصحة بالصين اليوم الثلاثاء إن فيروس كورونا المستجد ربما كان ينتشر في مناطق أخرى قبل رصده في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019.

وأضاف ليانغ وان يان خلال إفادة صحفية، في ختام زيارة فريق تقوده منظمة الصحة العالمية لووهان استمرت شهرا، أن الفيروس لم يكن ينتشر بصورة كبيرة في المدينة قبل أواخر 2019.

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ويبحث فريق خبراء منظمة الصحة العالمية المكلف البحث بمصدر وباء النتائج التي توصل إليها في هذا الصدد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بعد أربعة أسابيع قضاها في ووهان الصينية التي ظهر فيها الوباء في ديسمبر 2019.

وكانت ووهان المكان الأول في العالم الذي أفيد فيه عن أولى إصابات كوفيد-19 في كديسمبر 2019.

المصدر: رويترز

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