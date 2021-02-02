روسيا تعلن عن دول تنتج وأخرى مرشحة لإنتاج لقاح "سبوتنيك V"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن مصممي لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد يدرسون إمكانية صنعه في بيلاروس وتركيا وإيران.

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وخلال موجز صحفي اليوم الثلاثاء، أكد كيريل دميترييف، المدير العام للصندوق الذي يحتكر توريدات لقاح "سبوتنيك V" (المصمم من قبل مركز "غاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية) أن اللقاح قيد الإنتاج حاليا أو سيبدأ إنتاجه قريبا في الهند وكوريا الجنوبية والبرازيل، بالإضافة إلى الصين.

وأضاف دميترييف أن الصندوق يخطط لإنتاج "سبوتنيك V" في كازاخستان، "وتطوير إنتاجه في بيلاروس وتركيا وربما في إيران". وذكر إلى أن الهند، حيث يقترب حجم إنتاج اللقاح الروسي فيها من حجم الإنتاج في روسيا عينها، تبقى مركزا حيويا لتصنيع "سبوتنيك V" في العالم.

المصدر: تاس