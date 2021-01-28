غانتس منتقدا تنديد قائد أركان إسرائيل بإدارة بايدن: الخطوط الحمراء ترسم في الغرف المغلقة

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التصريحات التي ندد فيها قائد الأركان أفيف كوخافي بسعي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وأعرب غانتس، أثناء مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، عن قناعته بأنه لم يكن يتعين على كوخافي الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وقال: "إيران نووية تمثل خطرا على العالم والمنطقة وتحديا يهدد أمن إسرائيل. بطبيعة الحال يجب أن تكون إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بأي طريقة، لكن الخطوط الحمراء ترسم في الغرف المغلقة".

ووصف كوخافي الثلاثاء الماضي خطط إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي بأنها "سيئة" وأكد أنه أصدر توجيهات بإعداد خطط عسكرية جديدة لاستهداف برنامج طهران النووي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"