مسؤول طبي فرنسي يعلق على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

علق المسؤول الطبي الفرنسي والخبير في مجال الصحة جان دانيال لولييفر على السلالة الجديدة من فيروس كورونا وعن مدى خطورتها، وإجراءات الحجر المفروضة بسببها.

وقال المسؤول الطبي، رئيس قسم المناعة والأمراض المعدية في مستشفى هنري موندور في بلدية كريتيل الفرنسية، جان دانيال ليليفرجان دانيال لولييفر، لوكالة نوفوستي إن السلالة الجديدة من الفيروس تنتشر بدرجة أكبر قليلا من سابقتها، لكن لا توجد بيانات عن زيادة خطورتها.

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وأضاف المسؤول: "إغلاق الحدود مع بريطانيا بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا غير مستحسن، لا أعتقد أن إغلاق الحدود فعال للغاية".

ووفقا له، فإن الوضع مع فيروس كورونا في فرنسا "تحت السيطرة". كما أشار إلى أنه لا يوجد ما يسمى بـ "الموجة الثالثة" في البلاد، لأن الزيادة في عدد الإصابات تعتمد على إلغاء وتطبيق القيود وإجراءات الحجر داخل البلاد.

في وقت سابق، أكدت بريطانيا اكتشاف نوع جديد من الفيروسات التاجية المكتشفة في البلاد. وذكرت أن هذه السلالة، يمكن أن تكون معدية بنسبة 70 % أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر. ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.

المصدر: "نوفوستي"