منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة ترفض اتهامات طهران باغتيال العالم النووي

أعربت منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة الإيرانية في المنفى، رفضها اتهامات طهران لها بالتورط في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وفي بيان، قالت المنظمة: إن "اتهام المجاهدين بقتل علماء نوويين ليس بجديد، وهو رد فعل على انكشاف كل الهيكلية النووية والبرنامج النووي لنظام الملالي"، مشيرة إلى أنها "ترفض اتهامات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني للمنظمة بالضلوع في عملية اغتيال فخري زاده مع النظام الصهيوني والموساد".

ولفتت إلى أنها "ترفض غضب شمخاني وحقده وأكاذيبه تجاه المنظمة".

وقالت المنظمة: "إنها كشفت للمرة الأولى في العام 2004 أن محسن فخري زاده هو المسؤول المكلف جهاز تصنيع القنابل".

وأضافت: إنها "أنقذت العالم والشعب الإيراني من خطر توصل (الملالي) سريعا إلى قنبلة نووية وقطعت الطريق عليهم".

المصدر: "مونت كارلو"