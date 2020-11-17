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اتفاق جديد بين بريطانيا والولايات المتحدة في مجال الطيران

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اتفاق جديد بين بريطانيا والولايات المتحدة في مجال الطيران
Reuters MIKE BLAKE
العلم البريطاني والعلم الأمريكي
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وقعت بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتفاقا جديدا في مجال الطيران، لضمان استمرار الرحلات بين البلدين في العام المقبل، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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ويحل هذا الاتفاق الجديد، محل اتفاق سابق، شمل بريطانيا حين كانت ضمن الاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزارة النقل البريطانية، أن اتفاق الخدمات الجوية الجديد، يأتي قبل انقضاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري، حين تنتهي عضويتها غير الرسمية في التكتل.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق الجديد "سيحل الترتيب محل اتفاق الاتحاد الأوروبي الحالي، من أجل استمرار الرحلات".

المصدر: "رويترز"

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