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بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراء فوري وقوي لمواجهة كورونا

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بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراء فوري وقوي لمواجهة كورونا
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دعا الديمقراطي جو بايدن، الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال بادين في تغريدة عبر تويتر: "أشعر بانزعاج من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تتطلب هذه الأزمة استجابة فدرالية قوية وفورية".

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وأضاف: "أنا الرئيس المنتخب، لكن لن أكون رئيسا حتى العام المقبل، كوفيد -19 لا يحترم الجداول الزمنية، فهو يتسارع الآن"، مضيفا: "هناك حاجة إلى إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية".

المصدر: وكالات

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