أردوغان يكسر صمته ويهنئ بايدن ويتحدث عن تعاون وتحالف بين تركيا والولايات المتحدة

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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرشح الديمقراطي جو بايدن بمناسبة إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال أردوغان: "واثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن السبت الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: "وكالات"