بينها دولة عربية.. الأمم المتحدة تحذر من المجاعة في 4 دول

حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، من أن بوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا واليمن، معرضة لخطر المجاعة.

وورد في تقرير عن المنظمتين المذكورتين، أن "بعض الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق الأربع يواجهون حالة حرجة من الجوع، وأن النزاعات المتصاعدة والصعوبات المتزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى خطر المجاعة".

وأشار التقرير، إلى تظافر عدة عوامل منها "النزاعات والتدهور الاقتصادي والوضع المناخي ووباء كورونا، تدفع السكان للغرق بشكل أكبر في مرحلة الطوارئ لانعدام الأمن الغذائي".

وأكد التقرير، على أن "هذه المناطق الأربع بعيدة كل البعد عن كونها حالات منعزلة، حيث تظهر خارطة العالم أن معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغت ذروات جديدة على مستوى العالم".

وأضاف التقرير أن "16 بلدا مهددة بزيادة مستويات الجوع الحاد"، وهذه البلدان هي فنزويلا وهايتي وإثيوبيا والصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزيمبابوي والسودان ولبنان وسوريا وأفغانستان.

المصدر: "أ ف ب"