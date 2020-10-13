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برنامج الأغذية العالمي يحدد المبلغ المطلوب لإبعاد شبح المجاعة

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برنامج الأغذية العالمي يحدد المبلغ المطلوب لإبعاد شبح المجاعة
Reuters Goran Tomasevic
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أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء، أنه سيحتاج إلى جمع 6,8 مليار دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتفادي حدوث مجاعة في ظل أزمة كوفيد-19.

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وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة إنه جمع 1,6 مليار دولار حتى الآن. 

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في مؤتمر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو): "لا يزال يتعين علينا جمع الكثير من المال لنضمن تفادي المجاعة".

وأشار بيزلي إلى أن سبعة ملايين شخص ماتوا جوعا هذا العام، في حين أودت جائحة كوفيد-19 بحياة مليون شخص آخرين، وسط مخاوف من أن تتسبب في تفاقم الجوع على مستوى العالم.

وفاز البرنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة تكريما لجهوده في منع استعمال الجوع سلاحا في الحروب والصراعات.

المصدر: "رويترز"

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