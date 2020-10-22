ظريف يغرد بالروسية معلقا على معاهدة "ستارت"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عدم موافقة واشنطن على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية مع موسكو، دليلا على سعيها لسباق تسلح جديد.

وكتب ظريف على "تويتر" باللغة الروسية: "عدم رغبة الولايات المتحدة في تمديد معاهدة "ستارت-3" دليل آخر على عدم اهتمامها بالاستقرار العالمي ورغبتها الكبيرة في إطلاق سباق تسلح في العالم".

является еще одним ярким примером отсутствия заинтересованности у США в глобальной стабильности и свидетельствует о большом желании этой страны начать гонку вооружений в мире. — Javad Zarif (@JZarif) October 22, 2020

وأشار ظريف إلى أن معاهدة "ستارت-3" تعتبر إحدى أهم الوثائق لضمان الأمن الدولي والرقابة على الأسلحة.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تبحثان تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتية لمدة عام.

واقترحت موسكو تمديد المعاهدة بدون أي شروط، لكن الولايات المتحدة لم توافق على ذلك حتى الآن، وقامت بطرح شروطها لتمديد المعاهدة التي تعتبر آخر اتفاقية سارية المفعول للرقابة على الأسلحة بين أكبر بلدين نوويين في العالم.

المصدر: RT