"الصحة العالمية": أجرينا حوارا جيدا جدا مع مطوري لقاح كورونا الروسي الثاني

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة بأنها أجرت حوارا "جيدا جدا" مع مطوري اللقاح الروسي الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان: "لن يكون لدينا موقف تجاه اللقاح إلا بعد مراجعة نتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم الأربعاء عن تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وصرح بوتين بأن روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريبا يعمل على تطويره مركز "تشوماكوف" الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ويحمل اللقاح الروسي الأول ضد الفيروس التاجي اسم "سبوتنيك V" وطوره معهد "غاماليا" الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

المصدر: وكالات