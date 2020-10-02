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الدفاع الأرمنية: جرحى جراء قصف قوات أذربيجان مدينة خانكندي عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا

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الدفاع الأرمنية: جرحى جراء قصف قوات أذربيجان مدينة خانكندي عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن قوات أذربيجان قصفت اليوم الجمعة مدينة خانكندي (ستيباناكرت)، عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، ما أدى إلى سقوط جرحى وإضرار بالبنى التحتية.

Ստեփանակերտում կան քաղաքացիական ենթակառուցվածքների բազում վնասվածքներ, վիրավորներ։ Տուժել է փրկարար ծառայությունը։

Posted by Արծրուն Հովհաննիսյան on Friday, October 2, 2020

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