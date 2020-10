الدفاع الأرمنية: جرحى جراء قصف قوات أذربيجان مدينة خانكندي عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا

СРОЧНО ⚡️ ВС Азербайджана ударили по гражданским инфраструктурам города Степанакерт и по мирному населению.



BREAKING ⚡️ Azerbaijani armed forces have targeted civilian infrastructures and civilian population in Stepanakert. #StopAzerbaijaniAggression#StopAliyevpic.twitter.com/AwqkzpOqCc