الدفاع الأرمنية: جرحى جراء قصف قوات أذربيجان مدينة خانكندي عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن قوات أذربيجان قصفت اليوم الجمعة مدينة خانكندي (ستيباناكرت)، عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، ما أدى إلى سقوط جرحى وإضرار بالبنى التحتية.
Ստեփանակերտում կան քաղաքացիական ենթակառուցվածքների բազում վնասվածքներ, վիրավորներ։ Տուժել է փրկարար ծառայությունը։Posted by Արծրուն Հովհաննիսյան on Friday, October 2, 2020
СРОЧНО ⚡️ ВС Азербайджана ударили по гражданским инфраструктурам города Степанакерт и по мирному населению.— Arpine Vardanyan (@iarpivardy) October 2, 2020
BREAKING ⚡️ Azerbaijani armed forces have targeted civilian infrastructures and civilian population in Stepanakert. #StopAzerbaijaniAggression#StopAliyevpic.twitter.com/AwqkzpOqCc
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