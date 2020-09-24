ظريف: إيران تهتم بالسياسة الأمريكية وليس بمن يجلس في البيت الأبيض

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن بلاده لا تهتم بالشخص الذي سيتسلم مفاتيح البيت الأبيض، بقدر ما تهتم بالسياسة الأمريكية.

وردا على سؤال عمن تفضل إيران أن يكون حاكما للبيت الأبيض، قال ظريف في حوار مع وكالة "سبوتنيك" في موسكو اليوم الخميس: "نحن لا نهتم بمن يكون في البيت الأبيض، نحن نهتم بالسياسة الأمريكية. طالما أن السياسة الأمريكية تقوم على الإكراه والانسحاب من الاتفاقيات الدولية".

وأضاف أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي هي الخطوة الأولى التي يجب أن يتخذها الأمريكيون، مؤكدا أنه يتعين على الولايات المتحدة التعويض عن الأضرار التي ألحقتها بالشعب الإيراني.

وأشار ظريف إلى أن الولايات المتحدة تخوض حربا اقتصادية ضد روسيا وإيران والصين بأكبر قدرة ضغط ممكنة، بل وأنها تنفذ خططا اقتصادية خطيرة حتى ضد أصدقائها وحلفائها.

وفي سياق العلاقات مع الولات المتحدة أيضا، عبر ظريف عن استعداد طهران لتبادل الأسرى الذين يحملون الجنسية الإيرانية والأمريكية المزدوجة المحتجزين لدى طهران، مقابل سجناء إيرانيين محتجزين لدى الأمريكيين أو حلفائهم، مضيفا أنه بعد صفقات التبادل السابقة لم يعد لدى إيران محتجزون يحملون الجنسية الأمريكية فقط.

وذكر الوزير الإيراني أن بلاده ستواصل تعاونها مع تركيا على أساس ثلاثي للمساعدة في تخفيف الحصار عن قطر.

وأكد ظريف أن لدى بلاده "علاقة ثنائية جيدة للغاية مع القطريين وسنواصل هذه العلاقة بجدية".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، أكد ظريف أن طهران وموسكو أجرتا محادثات جيدة للغاية في مجال التعاون العسكري، وهذه المحادثات ستستمر.

وأيد ظريف اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين بشأن إقامة "ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات" للمواد الأساسية من الدواء والغذاء، ووصفه بأنه مهم جدا في ظل الوضع الدولي الراهن.

المصدر: "سبوتنيك"