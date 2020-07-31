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حقيقة صفقة الطائرات بين عضوي الناتو اللدودين اليونان وتركيا!

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حقيقة صفقة الطائرات بين عضوي الناتو اللدودين اليونان وتركيا!
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نفت اليونان بشكل قاطع نيتها شراء عشرات الطائرات المسيّرة من دون طيار من تركيا، ولاسيما في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين حول موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

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موقع أمريكي: اليونان طلبت 50 طائرة تركية بدون طيار
موقع أمريكي: اليونان طلبت 50 طائرة تركية بدون طيار

وقالت وزارة الدفاع اليونانية وفقا لصحيفة "كاثيميريني"، إن التقارير التي تحدثت عن الاتفاق على شراء 50 طائرة مسيّرة تركية الصنع غير صحيحة.

وأضافت الوزارة أن "المعلومات المنتشرة على الإنترنت، خاصة على المواقع الإخبارية، يجب أن تكون مؤكدة قبل أن تذاع محليا، لا سيما إن كانت تمس الدفاع والأمن القومي".

وكانت صحف تركية ويونانية أشارت خلال الأيام القليلة الماضية إلى إبرام أثينا صفقة طائرات مسيرة مع شركة تركية متخصصة في صناعة هذا النوع من الدرونات، فيما قد يشير للتوصل إلى اتفاق بين البلدين.

المصدر: zaman

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