موقع أمريكي: اليونان طلبت 50 طائرة تركية بدون طيار

أكد موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي، أن شركة تركية متخصصة بتصنيع الطائرات بدون طيار، أعلنت عن عقد لبيع مجموعة من 50 طائرة تكتيكية مصغرة لوزارة الدفاع اليونانية.

وأشار الموقع، نقلا عن شركة "Assuva Savunma Sanayi" الثلاثاء الماضي، إلى أن "طائرتين من دون طيار (Proton Elic RB-128)، أرسلتا إلى اليونان واجتازتا بنجاح اختبارات القبول".

وقال رئيس الشركة رمزي باسبوغ، إنها "أول صفقة تصدير للشركة إلى دولة عضو في حلف الناتو وعضو في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "حصلنا على جميع تراخيص التصدير اللازمة للتصدير إلى اليونان"، مؤكدا أن "الشركة باعت سابقا أنظمة الطائرات ذاتها للقوات المسلحة التركية والصينية والسريلانكية".

ويمكن استخدام هذه الطائرة في مهام البحث والإنقاذ، والكشف عن المخابئ تحت الأرض والمتفجرات والألغام الأرضية والمواد الكيميائية.

وتتميز الطائرة بكاميرا حرارية، يمكنها التقاط الصور من مسافة تصل إلى 1 كيلو متر، وعلى عمق 50 مترا تحت الأرض.

المصدر: "ديفينس نيوز" الأمريكي