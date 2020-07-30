الصين تشن هجوما غير مسبوق على بريطانيا: لا مستقبل لكم إن ابتعدتم عنا

حملت الصين بريطانيا المسؤولية عن تدهور العلاقات بعد أن فرض رئيس وزرائها بوريس جونسون حظرا على مشاركة هواوي الصينية في شبكة G5 في بريطانيا.



وقال السفير الصيني لدى لندن ليو شياو مينغ للصحفيين: "هذه التصرفات سممت بشكل خطير أجواء العلاقات بين الصين وبريطانيا".

وأضاف: "بعض الساسة البريطانيين متمسكون بعقلية الحرب الباردة... ويلعبون على ما يطلق عليه تهديد الصين وينظرون للصين كدولة معادية ويهددون بانفصال كامل عن الصين حتى أنهم يجعجعون بالحديث عن حرب باردة جديدة ضد الصين".

وحذر بريطانيا من أنها لن يكون لها مستقبل لو سعت للابتعاد عن بكين.

وأضاف: "من الصعب تصور "بريطانيا العالمية" إذا ما تجاوزت أو استبعدت الصين... الابتعاد عن الصين يعني الابتعاد عن الفرص والابتعاد عن النمو والمستقبل".

المصدر: رويترز