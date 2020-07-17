زوكربيرغ يدافع عن فاوتشي وينتقد تعامل إدارة ترامب مع جائحة كورونا

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جائحة كورونا، خلال بث مباشر يوم الخميس.

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وقال زوكربيرغ خلال البث الذي استضاف فيه كبير الخبراء الأمريكيين في مجال الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي: "في هذه المرحلة، من الواضح أن مسار الوباء في الولايات المتحدة أسوأ من بلدان أخرى، وحكومتنا وهذه الإدارة كانت أقل فعالية في التعامل مع الجائحة".

وتأسف زوكربيرغ على ما بدا أنه محاولة من إدارة ترامب لتشويه سمعة فاوتشي قائلا: "من المخيب للآمال أننا لا نجري فحوصات الكشف عن الفيروس بالشكل الملائم، ومن المؤسف أيضا أن نرى تقويض سمعة علمائنا البارزين".

وكان ترامب انتقد في الأسبوع الماضي خبراء الصحة في حكومته الذين يقودون طريقة تعامل الحكومة الأمريكية مع تفشي فيروس كورونا، وقال إنه يعتقد أن إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لإعادة فتح المدارس كانت صارمة وغير عملية ومكلفة أكثر من اللازم.

المصدر: RT